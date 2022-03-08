Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Друга евакуаційна колона виїхала із Сум

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 16:41

Із оточених ворогом Сум в рамках гуманітарного коридору виїхала друга евакуаційнійна колона.

Джерело: Сумська ОДА в Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні!".

Нагадаємо: 8 березня з Сум відкрили "зелений коридор": він діятиме до 21 вечора за маршрутом Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.

Залучено автобуси, які замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів. У самих Сумах влада зібрала весь транспорт, який могла, а з Полтавщини надали ще близько 30 одиниць автотранспорту.

Перша евакуаційна колона із Сум уже вʼїхала на Полтавщину.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Сумивійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський

Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Усі новини...
Суми
Евакуйовані із Сум — вже на території Полтавщини
Нічне бомбардування Сум: відомо про 21 загиблого, з них - дві дитини
Евакуація з Сум: колона рушила "зеленим коридором"
Останні новини
06:51
На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей
06:49
З Маріуполя вирвалися перші біженці
06:38
У Києві — низка вибухів, у три райони викликали рятувальників
06:28
Міноборони Британії: Є вірогідність, що Росія застосує біологічну зброю під чужим прапором
06:26
Україна виступить на "Євробаченні 2022": стали відомі можливі формати
06:17
Голова ОДА Одещини: Якщо висадиться російський десант, побачить дно Чорного моря
06:04
Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти
05:33
Пентагон: Росіяни запустили по Україні понад 900 ракет
05:04
Електропостачання на ЧАЕС відновлене – МАГАТЕ
04:36
Японія ввела санкції ще проти 17 росіян
Усі новини...