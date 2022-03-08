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Друга евакуаційна колона виїхала із Сум

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 15:41
Друга евакуаційна колона виїхала із Сум

Із оточених ворогом Сум в рамках гуманітарного коридору виїхала друга евакуаційнійна колона.

Джерело: Сумська ОДА в Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні!".

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Нагадаємо: 8 березня з Сум відкрили "зелений коридор": він діятиме до 21 вечора за маршрутом Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.

Залучено автобуси, які замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів. У самих Сумах влада зібрала весь транспорт, який могла, а з Полтавщини надали ще близько 30 одиниць автотранспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Перша евакуаційна колона із Сум уже вʼїхала на Полтавщину.

Теми: Сумивійна
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