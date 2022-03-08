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На Чернігівщині на міні ворога підірвалося цивільне авто – 3 загиблих, поранені діти

Ірина БалачукВівторок, 8 березня 2022, 15:45
На Чернігівщині на міні ворога підірвалося цивільне авто – 3 загиблих, поранені діти
Протипіхотна міна. Фото з ТГ Денісової

7 березня на Чернігівщині на протипіхотній міні агресора підірвався автомобіль, у результаті чого троє мирних мешканців загинули і троє дітей отримали поранення.

Джерело: уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Учора (7 березня – ред.) на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів".

Деталі: Очевидці повідомили, що міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям.

Денісова нагадала, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення.

Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Омбудсмен закликала міжнародних партнерів зупиняти державу-терориста усіма можливими шляхами, а країни-члени НАТО – закрити небо над Україною.

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Теми: Чернігівська областьвибухвійнадіти
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