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ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" чи "вторгненням"

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 17:01

Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Про це повідомило видання Irish Times, пише "Європейська правда". 

Видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН,   який було розіслано в понеділок.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" - незважаючи на те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.

Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії "війною".

Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор у особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітників.

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Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику". 

"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - йдеться в повідомленні. 

Видання відзначило, що звернулось до ООН за коментарем, однак поки його не отримало.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має блокуючий голос там.

Відразу після вторгнення РФ представник України в ООН Сергій Кислиця підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. 

Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

Теми: ЄвропаООНРосіявійна
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