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Україна спростила ввіз гумдопомоги, 3 тисячі фур вже доставили вантажі

Євген Руденко, Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 17:13

Уряд максимально спростив і продовжує спрощувати ввіз в Україну гуманітарних товарів.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у прямому ефірі

Деталі: З словами прем’єра, влада продовжує спрощувати процедури ввезення в країну гуманітарної допомоги для українців.

Пряма мова: "За останні шість днів український кордон перетнуло майже 3 тисячі вантажівок, що везли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які уряд вже спрямовує в регіони".

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Теми: гуманітаркакордонШмигаль
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