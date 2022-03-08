Окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині: 3 жінок загинули, 2 поранено
Вівторок, 8 березня 2022, 16:28
На Миколаївщині російські війська розстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку, щонайменше троє з них загинули і двоє були поранені.
Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram
Дослівно: "На "кіровоградській" трасі фашистські окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся".
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Деталі: В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє виховательок.
Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.