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Ворог хоче взяти Миколаїв: Кім розповів, чим містяни можуть допомогти в обороні

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 17:30
фото: ФБ Кіма

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що окупанти вирішили за будь-яку ціну взяти Миколаїв. Глава ОДА порадив містянам встановити на кожному перехресті шини і якщо ворог прорветься - палити їх. 

Джерело: Кім у Telegram

Дослівно: "Звертаюся до миколаївців. Є бойове завдання, яке не несе великих ризиків.

Для того, щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, потрібно встановити на кожному перехресті шини.

Потім, якщо ворог прорветься у місто, завдання їх підпалити. У міських умовах це їх зупинить, а далі ми по них працюватимемо. Ми знаємо місто, а вони ні. Нікуди вони не пройдуть".

Деталі: Кім зазначив, що окупанти не знають міста, а дим засліпить ворогів.

Він розповів, що ворог вирішив взяти місто за всяку ціну, але миколаївці знаходяться у кращій позиції: "Ми маємо бути готові максимально. Тоді нічого не зроблять".

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Кім закликав, везти шини на кожне перехрестя від блокпостів до центру: по 5-10-15 шин на кожному перехресті.

Класти їх потрібно біля перехрестя, не загороджуючи дорогу. Біля кожної купки шин, Кім закликав, залишати по 5-10 пляшок з коктейлями Молотова.

Теми: МиколаїввійнаРосіяУкраїна
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