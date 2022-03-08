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ЄС представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії - почнуть вже цього року

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 16:39

Європейська комісія у вівторок запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення Росії в Україну - зменшувати залежність від газу почнуть вже в цьому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Єврокомісії.

Представлений план передбачає зменшення попиту ЄС на російський газ на дві третини вже до кінця цього року.

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"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який прямо погрожує нам", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Згідно з планом, Єврокомісія зобов'яже всі країни ЄС заповнювати свої газові сховища щонайменше на 90% до 1 жовтня кожного року.

Поступова відмова від викопного палива з Росії може бути здійснена задовго до 2030 року. Для цього Європейська комісія пропонує план REPowerEU, який підвищить стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків - диверсифікації постачання газу через збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу та трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню.

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Комісія пропонує швидше скоротити використання викопного палива в помешканнях, промисловості та енергосистемі за рахунок підвищення енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електрифікації.

Ці плани будуть обговорені на екстренному саміті лідерів ЄС у Франції у четвер.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% у постачанні природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн та 46% вугілля.

Очікується, що президент США Джо Байден у вівторок оголосить про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.

США зроблять цей крок самостійно, без своїх європейських союзників, серед яких виникли розбіжності щодо цього питання. 

Теми: газ
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