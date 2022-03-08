В екопарку Харкова окупанти вбили волонтерів, які прийшли годувати тварин

У Харкові російські окупанти розстріляли двох волонтерів, які прийшли до Фельдман Екопарку нагодувати тварин.

Джерело: власник Екопарку, нардеп Олександр Фельдман у Facebook

Пряма мова: "Вчора у нашому Екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем".

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Деталі: 7 березня Фельдман Екопарк шукав волонтерів, які могли б годувати тварин.

"У нашому Екопарку, що розташований на околиці міста і серйозно постраждав від обстрілів, залишається велика кількість тварин, евакуювати чи розмістити по будинках вдалося лише частину з них.

Багато працівників Екопарку поїхали або не мають змоги дістатися. Співробітники, що залишилися, докладають героїчних зусиль для того, щоб нагодувати і забезпечити догляд усім тваринам, але їх сил критично не вистачає. Тому нам потрібні волонтери, які можуть дістатися Екопарку і витратити 1-2 години на те, щоб нагодувати тварин", - йшлося у повідомленні.