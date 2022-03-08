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Ворог маніпулює темою евакуації – нібито українці хочуть виїхати до РФ

Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 17:09

Начальник центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев зробив заяву, що 2,5 млн українців "звернулися з проханням евакуювати їх до Росії", при цьому не надав підтверджень своїм словам.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: За словами чиновника країни-агресора, вони мають якусь "базу даних", в якій вписано 2,5 млн звернень "від конкретних громадян України, а також іноземців".

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Версія РФ полягає в тому, що українці та іноземці звертаються до Москви з "проханнями врятувати та евакуювати їх".

Крім цього Мізинців озвучив чергову порцію пропаганди про українців та іноземців заручників, яких нібито утримують також українці: "бойовики батальйонів територіальної оборони продовжують утримувати в заручниках як "живий щит" понад 4,5 млн мирних громадян".

Теми: пропагандаРосіявійна
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