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"Укроборонпром" обіцяє мільйон доларів за літак окупантів, у тому числі пілотам РФ

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 17:29
Укроборонпром обіцяє мільйон доларів за літак окупантів, у тому числі пілотам РФ
збитий російський літак, фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 мільйон долларів США за вкрадений чи трофейний літак окупантів.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook

Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак.

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Також продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані".

Деталі: Арахамія додав, що пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантується видача громадянства вільної країни.

Теми: авіавійнаАрахаміяУкроборонпром
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