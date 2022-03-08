Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" обіцяє мільйон доларів за літак окупантів, у тому числі пілотам РФ

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 18:29
збитий російський літак, фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 мільйон долларів США за вкрадений чи трофейний літак окупантів.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook

Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак.

Також продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані".

Деталі: Арахамія додав, що пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантується видача громадянства вільної країни.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: авіавійнаАрахаміяУкроборонпром
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоРосійські снаряди влучили у багатоповерхівку і приватний будинок в Києві

Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Усі новини...
авіа
Шмигаль просить людей усього світу вимагати закриття неба над Україною
У Ryanair обіцяють стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну
Британія готова підтримати Польщу, якщо та вирішить надати Україні літаки
Останні новини
07:52
"Дім для України": 44 тисячі британців готові прийняти в себе українців
07:48
"Росія піде на все": США обурені вбивством журналіста Рено
07:43
Байден наступного тижня може приїхати до Польщі – ЗМІ
07:41
NYT: Російські ракети випускають "пастку" для обману систем ППО
07:27
відео, фотоРосійські снаряди влучили у багатоповерхівку і приватний будинок в Києві
07:15
20-й день спротиву: росіяни не просунулися ніде, у Маріуполі зазнали втрат – ЗСУ
07:08
Ворог обстріляв евакуаційну колону з Гостомеля, загинула жінка
06:55
10 людей загинули при обстрілі Чернігова
06:51
На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей
06:49
Перші біженці з Маріуполя дісталися Запоріжжя
Усі новини...