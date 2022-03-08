"Укроборонпром" обіцяє мільйон доларів за літак окупантів, у тому числі пілотам РФ
Вівторок, 8 березня 2022, 17:29
Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 мільйон долларів США за вкрадений чи трофейний літак окупантів.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook
Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак.
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Також продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані".
Деталі: Арахамія додав, що пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантується видача громадянства вільної країни.