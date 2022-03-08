Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дворічний Павлик Мотичка отримає лікування Zolgensma - зібрано 2,3 млн доларів

Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 17:31
Дворічний Павлик Мотичка отримає лікування Zolgensma - зібрано 2,3 млн доларів
Павлик Мотичка з мамою, фото його батьків

Попри війну та економічні негаразди, благодійникам вдалося зібрати 2,3 млн доларів на найдорожчий препарат в світі "Золгенсма" для дворічного українця Павлика Мотички.

Джерело: сторінка у Facebook Павлик Мотичка СМА

Деталі: Наразі збір коштів припинений, адже вся необхідна сума для лікування вже зібрана.

Реклама:

Дослівно батьки хлопчика: "1,5 роки життя в страху чи зможемо?! Чи встигнемо?!.. Ми встигли! Ми змогли! І все завдяки вам. Завдяки кожній крапельці, завдяки кожному репосту, кожній гривні - ми з вами довели, що все можливо. Після оплати лікування - ми зробимо детальний звіт про використані кошти.

Ще раз хочемо подякувати кожному, хто з нами був поруч. Бережіть себе! І всім нам мирного неба в Україні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: діти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
діти
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: