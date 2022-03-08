Дворічний Павлик Мотичка отримає лікування Zolgensma - зібрано 2,3 млн доларів

Попри війну та економічні негаразди, благодійникам вдалося зібрати 2,3 млн доларів на найдорожчий препарат в світі "Золгенсма" для дворічного українця Павлика Мотички.

Джерело: сторінка у Facebook Павлик Мотичка СМА

Деталі: Наразі збір коштів припинений, адже вся необхідна сума для лікування вже зібрана.

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Дослівно батьки хлопчика: "1,5 роки життя в страху чи зможемо?! Чи встигнемо?!.. Ми встигли! Ми змогли! І все завдяки вам. Завдяки кожній крапельці, завдяки кожному репосту, кожній гривні - ми з вами довели, що все можливо. Після оплати лікування - ми зробимо детальний звіт про використані кошти.

Ще раз хочемо подякувати кожному, хто з нами був поруч. Бережіть себе! І всім нам мирного неба в Україні".