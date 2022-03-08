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Британія відмовляється від російської нафти

Вівторок, 8 березня 2022, 17:35

Уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Відповідне рішення ухвалене 8 березня, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.

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Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

Лондон вирішив оголосити про такий рок разом із США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.

ЄС також сьогодні зробив кроки, щоб зменшити залежність континенту від російського газу, заявивши, що прагне скоротити попит на дві третини до кінця року.

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Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% у постачанні природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн та 46% вугілля.

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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