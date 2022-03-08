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В Україну від початку війни повернулися майже 134 тисяч чоловіків

Альона Мазуренко Вівторок, 8 березня 2022, 18:00
В Україну від початку війни повернулися майже 134 тисяч чоловіків
фото: ДПСУ

Від початку війни з Росією в Україну з-за кордону повернулися 167 тисяч громадян, з них 80% - чоловіки.

Джерело: Державна прикордонна служба 

Дослівно: "Українські чоловіки продовжують прибувати з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини.

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Загалом, за 12 днів війни на західних ділянках кордону в Україну повернулося 167 тисяч наших співвітчизників, з яких близько 80 відсотків – чоловіки".

Деталі: Таким чином, за даними прикордонників, в Україну повернулися майже 134 тисячі чоловіків.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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