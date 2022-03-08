Байден: вже зрозуміло, що Україна ніколи не стане для Путіна "перемогою"

Президент США Джо Байден відзначив рішучий спротив українців окупаційним військам РФ та висловив думку, що вже на цьому етапі війни зрозуміло, що Україна не стане для Путіна "перемогою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у зверненні 8 лютого.

"Останні два тижні українці надихають світ своєю хоробрістю, своєю повною рішучістю жити вільно… Українці демонструють, що не дадуть Путіну просто взяти те, що він хоче", - зазначив Джо Байден.

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Він зауважив, що війна Путіна спричинила величезні страждання, нагадавши низку подій останніх двох тижнів і атаки, від яких потерпає цивільне населення.

Президент США зазначив, що низка світових лідерів закликають до припинення вогню, повернення до дипломатичних шляхів, покращення гуманітарної ситуації, проте Путін, вочевидь, свідомо йде обраним шляхом, чого б це не коштувало.

"Росія може продовжити просування жахливою ціною, але одне вже зрозуміло: Україна ніколи не стане для Путіна "перемогою". Путін може взяти місто, але ніколи не зможе контролювати країну. І якщо ми не відреагуємо на те, як Путін посягнув на мир і стабільність у світі, ціна цього для свободи і для американського народу у майбутньому буде вищою", - зазначив президент США.

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Байден додав, що США продовжать підтримувати українців їхній боротьбі та закликав Конгрес підтримати пакет допомоги для України у розмірі 12 млрд доларів.

Нагадаємо, Джо Байден також оголосив нові санкції проти РФ - заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.