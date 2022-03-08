Потенційний пакет допомоги для України від США збільшили до 12 млрд доларів

Потенційний пакет допомоги США для України, який невдовзі розгляне Конгрес, збільшили з 10 млрд до 12 млрд доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють американські ЗМІ та згадав у своєму виступі президент Джо Байден.

6 березня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес має намір цього тижня схвалити допомогу Україні в розмірі 10 мільярдів доларів.

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Як повідомляє Associated Press, у понеділок сенатор Чак Шумер заявив, що йдеться вже про 12 млрд доларів, які спрямують на потреби українців, що залишили свої домівки, постачання медикаментів і продуктів, допомогу зброєю, а також підтримку сусідніх з Україною країн-членів НАТО.

Джо Байден, анонсуючи ембарго на постачання російської нафти й газу до США, також назвав цю цифру.

"Закликаю Конгрес підтримати пакет допомоги для України обсягом 12 млрд доларів, про який я просив", - сказав він у виступі.

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Президент США сказав також, що вже на цьому етапі війни очевидно, що Україна ніколи не стане для Путіна "перемогою".