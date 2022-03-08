З-під завалів аеропорту у Вінниці витягли 10-ту жертву
Вівторок, 8 березня 2022, 20:28
В результаті обстрілу вінницького аеропорту загинули 10 осіб. 8 березня з-під завалів дістали ще одну жертву.
Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов
Дослівно: "Рашисти вбили десятьох людей, вдаривши по вінницькому аеропорту. Пошуки людей під завалами адмінспоруди завершились. Загинуло 6 цивільних і 4 військових".
Деталі: Мер також поділився списком працівників комунального підприємства "Аеропорт Вінниця", які загинули в результаті ракетного обстрілу:
- Микола Крепкий
- Олександр Барчук
- Олександр Мельничук
- Олексій Хижун
- Олександр Драч
- Олександр Кондратьєв.
Моргунов додав, що рятувальники дістали з-під уламків останню людину, яку шукали - Олександра Кондратьєва.
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