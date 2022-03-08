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З-під завалів аеропорту у Вінниці витягли 10-ту жертву

Альона Мазуренко Вівторок, 8 березня 2022, 19:28

В результаті обстрілу вінницького аеропорту загинули 10 осіб. 8 березня з-під завалів дістали ще одну жертву.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов

Дослівно: "Рашисти вбили десятьох людей, вдаривши по вінницькому аеропорту. Пошуки людей під завалами адмінспоруди завершились. Загинуло 6 цивільних і 4 військових".

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Деталі: Мер також поділився списком працівників комунального підприємства "Аеропорт Вінниця", які загинули в результаті ракетного обстрілу:

  • Микола Крепкий
  • Олександр Барчук
  • Олександр Мельничук
  • Олексій Хижун
  • Олександр Драч
  • Олександр Кондратьєв.
 

Моргунов додав, що рятувальники дістали з-під уламків останню людину, яку шукали - Олександра Кондратьєва.

Теми: ВінницяобстрілРосіявійна
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