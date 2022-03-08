З-під завалів аеропорту у Вінниці витягли 10-ту жертву

В результаті обстрілу вінницького аеропорту загинули 10 осіб. 8 березня з-під завалів дістали ще одну жертву.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов

Дослівно: "Рашисти вбили десятьох людей, вдаривши по вінницькому аеропорту. Пошуки людей під завалами адмінспоруди завершились. Загинуло 6 цивільних і 4 військових".

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Деталі: Мер також поділився списком працівників комунального підприємства "Аеропорт Вінниця", які загинули в результаті ракетного обстрілу:

Микола Крепкий

Олександр Барчук

Олександр Мельничук

Олексій Хижун

Олександр Драч

Олександр Кондратьєв.

Моргунов додав, що рятувальники дістали з-під уламків останню людину, яку шукали - Олександра Кондратьєва.