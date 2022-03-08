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Над Борисполем знищили в повітрі дві ракети російських окупантів – мер

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 20:30

8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони. 

Джерело: міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram

Пряма мова: "Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила  на територію військової частини.

Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося. 

Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, відпраюцвала гарно ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована".

Теми: БориспільКиївська областьвійна
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