Над Борисполем знищили в повітрі дві ракети російських окупантів – мер

8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони.

Джерело: міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram

Пряма мова: "Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини.

Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося.

Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, відпраюцвала гарно ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована".