Окупанти атакували військову частину в Бориспільському районі

Російські війська нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі Київщини, є травмовані.

Джерело: Нацполіція

фото поліції

Дослівно: "Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані".

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Деталі: Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.