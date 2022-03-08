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Окупанти атакували військову частину в Бориспільському районі

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 21:09
фото поліції

Російські війська нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі Київщини, є травмовані.

Джерело: Нацполіція

 
фото поліції

Дослівно: "Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані".

Деталі: Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Теми: Київська областьБориспільвійнаРосія
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