Окупанти атакували військову частину в Бориспільському районі
Вівторок, 8 березня 2022, 21:09
Російські війська нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі Київщини, є травмовані.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані".
Деталі: Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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