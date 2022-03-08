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Російські хакери "розчарували" США: виявилася меншою загрозою

Вівторок, 8 березня 2022, 21:47

Протягом останніх тижнів Росія здійснила декілька кібератак в Україні, але рівень хакерства виявився менший за довоєнні прогнози.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це під час слухань у Палаті представників заявив .заявив директор Агентства національної безпеки США  генерал Пол Накасоне.

За його словами, відносно низька активність РФ у кіберпросторі пояснюється контзаходами України, "деякими проблемами, з якими зіткнулися росіяни, а також роботою, яку інші змогли запобігти їхнім діям", – сказав Накасоне, який також очолює США.

Генерал Нікасоне уточнює - американські чиновники спостерігали та відстежували "дуже уважно" три з чотирьох російських кібератак на Україну.

Також співробітники національної безпеки США з багатьох відомств надали українському уряду допомогу в галузі кібербезпеки, щоб відстежувати загрози та відновлюватися після хакерських інцидентів.

Нагадаємо, напередодні російського вторгнення відбулася низка кібератак на сайти українських банків та державних установ.

Згідно заяві Сполучених Штатів та Великої Британії, за цими атаками стоять російські військові хакери.

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Теми: РосіяСШАвійна
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