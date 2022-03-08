Ворог обстріляв Житомир – зруйновано гуртожиток, поцілили у завод

Ввечері 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват".

Джерело: міський голова Сергій Сухомлин на Житомир.інфо

Пряма мова: "Щойно було нанесено ракетно-бомбовий удар по Корбутівці (район міста - УП), по гуртожитку. Він повністю зруйнований".

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Деталі: За словами мера, у гуртожитку проживають прості люди, деякі з них є колишніми військовими, що служили дуже давно - ще за часів радянської армії, тому цей будинок ніякого стосунку до військової інфраструктури не має.

Влада збирає інформацію про ймовірних жертв внаслідок бомбардування, наразі відомо про одну поранену людину.

Також росіяни нанесли удар по заводу Ізоват, що виготовляє утеплення для будинків.