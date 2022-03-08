Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв Житомир – зруйновано гуртожиток, поцілили у завод

Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 21:55

Ввечері 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват".

Джерело: міський голова Сергій Сухомлин на Житомир.інфо

Пряма мова: "Щойно було нанесено ракетно-бомбовий удар по Корбутівці (район міста - УП), по гуртожитку. Він повністю зруйнований".

Деталі: За словами мера, у гуртожитку проживають прості люди, деякі з них є колишніми військовими, що служили дуже давно - ще за часів радянської армії, тому цей будинок ніякого стосунку до військової інфраструктури не має.

Влада збирає інформацію про ймовірних жертв внаслідок бомбардування, наразі відомо про одну поранену людину.

Також росіяни нанесли удар по заводу Ізоват, що виготовляє утеплення для будинків.

Теми: ЖитомирвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Не корегуйте вогонь ворога!": Міноборони звернулось до українців

У Facebook більше не можна бажати смерті Путіну й Лукашенку 

Перемовини: делегації пішли на перерву до вівторка

Аби захопити Київ, росіянам треба привезти туди усі війська – Жирнов

відеоРосія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський

Маск у Twitter викликав Путіна на двобій за Україну

Усі новини...
Житомир
Війська РФ обстріляли автобус із біженцями з Макарова
На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах 
У Житомирі й Черняхові після авіаударів РФ горять нафтобази
Останні новини
18:29
Жодних книг від агресора: в Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з РФ
18:27
Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану
18:26
Українські аптекарі просять не вірити фейкам про зачинені аптеки
18:22
відеоУ пропагандиста Соловйова знайшли ще нерухомість в Італії
18:19
фотоЯк поліцейські собаки втішають дітей у Києві під час війни
18:16
Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України
18:14
ЄС посилить санкції проти нафтових компаній РФ, але ембарго не введе - ЗМІ
18:10
У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10" - ЗМІ
18:06
Не лише Абрамович з "Челсі": ще один російський олігарх продає футбольний клуб в Європі
18:05
Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW
Усі новини...