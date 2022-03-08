Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог обстріляв Житомир – зруйновано гуртожиток, поцілили у завод

Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 20:55

Ввечері 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват".

Джерело: міський голова Сергій Сухомлин на Житомир.інфо

Пряма мова: "Щойно було нанесено ракетно-бомбовий удар по Корбутівці (район міста - УП), по гуртожитку. Він повністю зруйнований".

Реклама:

Деталі: За словами мера, у гуртожитку проживають прості люди, деякі з них є колишніми військовими, що служили дуже давно - ще за часів радянської армії, тому цей будинок ніякого стосунку до військової інфраструктури не має.

Влада збирає інформацію про ймовірних жертв внаслідок бомбардування, наразі відомо про одну поранену людину.

Також росіяни нанесли удар по заводу Ізоват, що виготовляє утеплення для будинків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЖитомирвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Житомир
Житомир лишився без води через аварію
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: