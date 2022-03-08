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Росію вигнали з Чемпіонату світу з футболу у 2022 році

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 22:13

Команду збірної Росії з футболу виключили з числа учасників плей-оф чемпіонату світу у 2022 році.

Джерело: FIFA

Деталі: Рішення, виключити команду Росії, продиктоване попереднім рішенням ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через війну Росії в Україні.

Таким чином, команда Польщі, яка мала грати з РФ автоматично пройшла далі. Польща зустрінеться 29 березня із переможцем матчу між Швецією та Чехією.

Крім того, у ФІФА вирішили відстрочити матч між командою України та Шотландії через неможливість організації як поїздки, так і тренування української команди за поточних обставин.

Матч між Шотландією та Україною, запланований на 24 березня 2022 року, перенесли на червневе вікно.

Матч між переможцями матчів Шотландія - Україна та Уельс - Австрія також перенесуть на те саме вікно. 

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Теми: футболРосіявійнаУкраїна
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