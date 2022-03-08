У Міноборони просять не писати, яку зброю і техніку передають Україні

У Міноборони закликають українців до перемоги у війні не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку інші країни передали або планують передавати в Україну.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "Шановні співвітчизники, величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали.

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Не треба радісних постів! Зараз війна – інші реалії".

Деталі: Вона зазначила, що дописувачі все одно не володіють достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно", і своїми постами і репостами шкодять державі.

"От просто візьміть себе в руки і не пишіть. На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади", - наголосила Маляр.