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Журналісти BBC відновили трансляції з Росії

Вівторок, 8 березня 2022, 22:36

Журналісти BBC News у Росії відновили свої трансляції через кілька днів після зупинки, викликаним новими обмеженнями для ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Нагадаємо, відразу після початку вторгнення в Україну, в РФ прийняли новий закон, згадано з яким  поширення "фейкових" новини про російські збройні сили (а точніше – будь якої інформації про перебіг війни, що суперечить офіційній) карається увязненям на термін до 15 років.

Прийняття цього закону призвело до масового закриття представництв західних ЗМІ у РФ. Зокрема, New York Times вже заявила, що вивозить своїх співробітників з країни.

"Ми розглянули наслідки нового законодавства разом із нагальною потребою висвітлення подій зсередини Росії… Після ретельного обговорення ми вирішили відновити англомовні репортажі з Росії сьогодні ввечері (8 березня), після того, як їх було тимчасово призупинено наприкінці минулого тижня",- говориться у заяві видання.

При цьому BBC обіцяє, що новий російський закон не виплине на редакційні стандарти. "Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено, дотримуючись суворих редакційних стандартів BBC. Безпека наших співробітників у Росії залишається нашим пріоритетом номер один", - уточнюється у заяві.

Теми: Росіявійна
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