Україна друга в медальному заліку: паралімпійці виграли 9 нагород за день
Українські спортмени виграли ще 9 нагород за четвертий день Паралімпіади-2022. Наразі Україна друга у медальному заліку, після Китаю.
Джерело: комітет молоді та спорту ВРУ
Дослівно: "За один змагальний день Україна виграла 2 "золота", 4 "срібла" та 3 "бронзи". Усього тепер в українців 17 медалей - 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові".
Деталі: Повідомляється, що найбільшого успіху наші паралімпійці досягли в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору:
- Віталій Лук'яненко
- Анатолій Ковалевський
- Дмитро Суярк.
Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярослав Решетинський та Олександр Казік.
Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):
- Ірина Буй
- Олександра Кононова
- Людмила Ляшенко.
П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.
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Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський, а "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.