Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна друга в медальному заліку: паралімпійці виграли 9 нагород за день

Альона Мазуренко Вівторок, 8 березня 2022, 22:00
Україна друга в медальному заліку: паралімпійці виграли 9 нагород за день

Українські спортмени виграли ще 9 нагород за четвертий день Паралімпіади-2022. Наразі Україна друга у медальному заліку, після Китаю. 

Джерело: комітет молоді та спорту ВРУ 

Дослівно: "За один змагальний день Україна виграла 2 "золота", 4 "срібла" та 3 "бронзи". Усього тепер в українців 17 медалей - 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що найбільшого успіху наші паралімпійці досягли в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору:

  • Віталій Лук'яненко
  • Анатолій Ковалевський
  • Дмитро Суярк.

Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярослав Решетинський та Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):

ВІДЕО ДНЯ
  • Ірина Буй
  • Олександра Кононова
  • Людмила Ляшенко.

П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський, а "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.

Теми: ПаралімпіадаУкраїнавійнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Паралімпіада
Футбол: Україна виграла чемпіонат світу серед паралімпійців і Дефлімпіаду
Путін вигадав альтернативну паралімпіаду – усі медалі ділять між Білоруссю та Росією
Збірна України здобула 11 золоту медаль на Паралімпіаді і встановила рекорд
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: