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Україна друга в медальному заліку: паралімпійці виграли 9 нагород за день

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 23:00

Українські спортмени виграли ще 9 нагород за четвертий день Паралімпіади-2022. Наразі Україна друга у медальному заліку, після Китаю. 

Джерело: комітет молоді та спорту ВРУ 

Дослівно: "За один змагальний день Україна виграла 2 "золота", 4 "срібла" та 3 "бронзи". Усього тепер в українців 17 медалей - 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові".

Деталі: Повідомляється, що найбільшого успіху наші паралімпійці досягли в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору:

  • Віталій Лук'яненко
  • Анатолій Ковалевський
  • Дмитро Суярк.

Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярослав Решетинський та Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):

  • Ірина Буй
  • Олександра Кононова
  • Людмила Ляшенко.

П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

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Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський, а "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.

Теми: ПаралімпіадаУкраїнавійнаспорт
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