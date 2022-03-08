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Для НАТО головне, щоб із РФ воювала лише Україна

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 23:06
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має гарантувати не розповсюдження воєнних дій за межі України.

Джерело: Столтенберг на брифінгу з президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Ми відповідаємо за гарантування того, щоб конфлікт не ескалувався і не поширився за межі України".

Деталі: За словами Столтенберга, це було б більш небезпечно, руйнівно і смертельно, і ситуація могла б вийти з-під контролю.

"Ми охоронятимемо і захищатимемо кожен дюйм всієї території альянсу", - підкреслив він.

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Теми: НАТОвійнаРосія
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