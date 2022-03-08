Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Для НАТО головне, щоб із РФ воювала лише Україна

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 22:06
Для НАТО головне, щоб із РФ воювала лише Україна
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має гарантувати не розповсюдження воєнних дій за межі України.

Джерело: Столтенберг на брифінгу з президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Ми відповідаємо за гарантування того, щоб конфлікт не ескалувався і не поширився за межі України".

Реклама:

Деталі: За словами Столтенберга, це було б більш небезпечно, руйнівно і смертельно, і ситуація могла б вийти з-під контролю.

"Ми охоронятимемо і захищатимемо кожен дюйм всієї території альянсу", - підкреслив він.

Теми: НАТОвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
НАТО
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: