"Непропорційний тягар" - Орбан виступає проти заборони енергоносіїв з РФ

Хоча Угорщина засуджує напад Росії на Україну, вона не підтримує нові санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив після двосторонніх переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії і також засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї платили ціну війни; тому санкції не повинні поширюватися на райони нафти і газу", - стверджує Орбан.

За його словами, поширення санкцій на російський енергетичний сектор буде "непропорційно великим тягарем" для Угорщини, адже "більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом", сказав Орбан, підкресливши, що угорська економіка "просто не може функціонувати" без російської нафти та газу.

Нагадаємо, зустріч із Джонсоном провели всі голови урядів країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща).

Більшість із них, зокрема - чеський прем’єр Петр Фіала, підтримали посилення санкцій проти РФ.

Також Угорщина вже заявила, що виступає проти пропозиції ЄС щодо прийому біженців з України