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Наступ ворожих військ загальмував, але РФ продовжує бомбардування – штаб

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 01:14

Протягом вівторка, 8 березня, російські окупанти продовжили наносити ракетні удари по українських містах, водночас військова техніка та жива сила майже зупинили наступ. Проте ворог продовжує малювати собі плани по захопленню України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 24:00

Деталі: Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на

  • оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;
  • створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації;
  • виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Дослівно: "За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також, ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь".

Деталі: На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.

На напрямку з Бабинців силами до 5 БТГр ворог вів наступальні дії, але був зупинений та перейшов до оборони в районі Бучі.

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В районі н.п. Бузова, силами до 4-х БТГр зі складу 36 загальновійськової армії незважаючи на понесені численні втрати, просунувся в район н.п. Ясногородка.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб оволодіти містом Чернігів.

З району Глухова окупанти намагалися вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, були зупинені. З метою забезпечення наступу в напрямку н.п. Козелець ворог намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення.

Триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через ріки Сіверський Донець та Берека.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує Херсон, Енергодар, Василівку, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Окуповано н.п. Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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