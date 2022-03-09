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Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 00:42
Мертвий шматок металу на дні моря – Нуланд про Північний потік-2
Вікторія Нуланд, фото AFP via Getty Images

Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".

Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV

Пряма мова: "Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".

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"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".

Деталі: Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.

А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.

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Теми: Північний потік-2санкціїСША
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