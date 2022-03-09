Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 01:42
Вікторія Нуланд, фото AFP via Getty Images

Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".

Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV

Пряма мова: "Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".

"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".

Деталі: Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.

А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.

Теми: Північний потік-2санкціїСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

відео Ексрегіонал Царьов заявив нібито з Бородянки: В Україні з першої години війни

У Путіна не хочуть казати, коли підуть на мирні домовленості

Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко

Усі новини...
Північний потік-2
Оператор "Північного потоку - 2" офіційно банкрут
Новини 23 лютого: місія МВФ, рекордний обвал українських активів та санкції на ПП2
США вводять санкції проти оператора Північного потоку - 2
Останні новини
16:05
Вконтакте допускає технічний дефолт
15:59
Тривала комендантська година пов’язана з можливими загостреннями – Кличко
15:57
Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО
15:52
Україні потрібен союз з країною, яка має ядерну зброю – Данілов
15:40
фото З початку війни загинули 17 рятувальників, один в полоні
15:22
Центр протидії дезінформації: ринок праці поступово відроджується
15:20
Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк
15:14
фотоУ Чугуєві під час російських обстрілів загинув 16-річний хлопець
14:57
Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції
14:52
До 7 зросла кількість загиблих від авіаудару РФ по школі на Миколаївщині
Усі новини...