Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"
Середа, 9 березня 2022, 01:42
Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".
Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV
Пряма мова: "Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".
"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".
Деталі: Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.
А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.