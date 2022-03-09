Міненергетики: Росіяни змусили керівництво ЗАЕС записати звернення для пропаганди

Війська окупантів змусили керівництво захопленої Запорізької АЕС записати звернення, яке збираються використати в пропангандистських цілях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у facebook

Деталі: Зазначається, що працівники ЗАЕС вже 4 дні утримуються в заручниках. Вони фізично та психологічно виснажені.

Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Дослівно: "Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною".

Нагадаємо: 7 березня стало відомо, що на захоплену ворогом ЗАЕС приїхали представники кремлівських ЗМІ, які готують інформаційну атаку на Енергоатом.