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Міненергетики: Росіяни змусили керівництво ЗАЕС записати звернення для пропаганди

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 01:35
ФОТО: GETTY

Війська окупантів змусили керівництво захопленої Запорізької АЕС записати звернення, яке збираються використати в пропангандистських цілях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у facebook

Деталі: Зазначається, що працівники ЗАЕС вже 4 дні утримуються в заручниках. Вони фізично та психологічно виснажені.

Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Дослівно: "Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною".

Нагадаємо: 7 березня стало відомо, що на захоплену ворогом ЗАЕС приїхали представники кремлівських ЗМІ, які готують інформаційну атаку на Енергоатом.

Теми: ЗАЕСЗапоріжжяРосія
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