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США не заборонили імпорт урану з Росії – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 02:38

Заборона президента Сполучених Штатів Джо Байдена на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв, оголошена у вівторок, не включає заборону на імпорт урану для атомних електростанцій.

Джерело: Reuters із посиланням на поінформоване джерело

Деталі: Енергетична галузь США розраховує на Росію та її союзників – Казахстан і Узбекистан – для отримання приблизно половини урану, який живить її атомні електростанції.

Ця галузь заохочує Білий дім, щоб він продовжував дозволяти імпорт урану з Росії, незважаючи на вторгнення Москви в Україну.

У США немає виробництва або переробки урану, хоча кілька компаній заявили, що хотіли б відновити внутрішнє виробництво в Техасі або Вайомінгу, якщо виробники ядерної енергії підпишуть довгострокові контракти на поставку.

У документі Білого дому, оприлюдненому після того, як Байден оголосив про заборону купівлі російської нафти та підсумовуючи санкції проти РФ, не згадується про уран. Це підтверджує повідомлення, на яке посилається Reuters.

Що передувало: Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.

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Теми: СШАсанкціїРосіяАЕС
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