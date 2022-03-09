США не заборонили імпорт урану з Росії – ЗМІ

Заборона президента Сполучених Штатів Джо Байдена на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв, оголошена у вівторок, не включає заборону на імпорт урану для атомних електростанцій.

Джерело: Reuters із посиланням на поінформоване джерело

Деталі: Енергетична галузь США розраховує на Росію та її союзників – Казахстан і Узбекистан – для отримання приблизно половини урану, який живить її атомні електростанції.

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Ця галузь заохочує Білий дім, щоб він продовжував дозволяти імпорт урану з Росії, незважаючи на вторгнення Москви в Україну.

У США немає виробництва або переробки урану, хоча кілька компаній заявили, що хотіли б відновити внутрішнє виробництво в Техасі або Вайомінгу, якщо виробники ядерної енергії підпишуть довгострокові контракти на поставку.

У документі Білого дому, оприлюдненому після того, як Байден оголосив про заборону купівлі російської нафти та підсумовуючи санкції проти РФ, не згадується про уран. Це підтверджує повідомлення, на яке посилається Reuters.

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Що передувало: Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.