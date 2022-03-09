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Rolex зупинив експорт в РФ

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 05:00
ФОТО: GETTY

Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт до Росії.

Джерело: Bloomberg з посиланням на представника Rolex

Деталі: Зазначається, що Rolex не володіє жодними компаніями чи нерухомістю у Росії.

Годинники Rolex в Росії наразі продають незалежні та приватні місцеві рітейлери, товари яких були доставлені до вторгнення Росії в Україну.

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Теми: Росіяекономіка
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