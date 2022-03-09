Rolex зупинив експорт в РФ
Середа, 9 березня 2022, 04:00
Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт до Росії.
Джерело: Bloomberg з посиланням на представника Rolex
Деталі: Зазначається, що Rolex не володіє жодними компаніями чи нерухомістю у Росії.
Реклама:
Годинники Rolex в Росії наразі продають незалежні та приватні місцеві рітейлери, товари яких були доставлені до вторгнення Росії в Україну.
Знати більше: Росія без McDonald’s, а світ без російської нафти: підсумки на економічному фронті 8 березня