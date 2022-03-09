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ООН назвала кількість загиблих цивільних українців з початку війни

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 05:17
фото: Getty Images

В ООН повідомили, що станом на 7 березня серед цивільних в Україні – 1335 жертв нападу Росії, серед яких – 474 убитих.

Джерело: Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Дослівно: "З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 7 березня 2022 року (за місцевим часом), ми зафіксували 1 335 втрат серед цивільного населення в країні: 474 убитих і 861 поранений".

Деталі: За даними ООН, всього загинуло 474 людини (97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 17 дітей і 294 дорослих, стать яких поки невідома).

Загалом 861 поранений (76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчиків, а також 30 дітей і 686 дорослих, стать яких поки невідома).

У Донецькій та Луганській областях: 545 жертв (96 загиблих і 449 поранених).

На підконтрольній уряду території: 409 жертв (72 загиблих і 337 поранених).

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На території, підконтрольній фейковим "республікам": 136 жертв (24 загиблих і 112 поранених).

В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 790 втрат (378 загиблих та 412 поранених).

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною охоплення, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, що контролюється урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри уточняються і не включені у вищенаведену статистику.

Теми: ООНвійнаУкраїнаРосія
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