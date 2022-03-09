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США перекидають до Польщі батареї Patriot

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 04:37
США перекидають до Польщі батареї Patriot
ФОТО: GETTY

США направляють дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot до Польщі.

Джерело: представник Європейського командування (EUCOM) американських збройних сил Адам Міллер, якого цитує CNN

Пряма мова: "У відповідь на вказівку міністра оборони та на запит наших польських союзників генерал Волтерс, командувач європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці передислокувати дві батареї Patriot до Польщі".

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Деталі: США направляють батареї в рамках "оборонне розгортання" для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що цей крок "жодним чином не підтримуватиме жодних наступальних операцій".

Теми: СШАПольщазброя
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