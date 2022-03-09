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МВФ має намір виділити на підтримку України $1,4 млрд

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 04:43
МВФ має намір виділити на підтримку України $1,4 млрд
фото: Getty Images

Міжнародний валютний фонд планує виділити на підтримку України, яка страждає від війни з Росією, 1,4 мільярда доларів.

Джерело: Крісталіна Георгієва, цитує сайт МВФ

Пряма мова: "Ми надіслали Виконавчій раді пропозицію… про 1,4 мільярда доларів на підтримку України".

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"По-друге, ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "кризове управління".

Деталі: Георгієва зазначила, що МВФ допомагає мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.

За її словами, Україна потребує цієї підтримки ще більше через вторгнення Росії.

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Теми: МВФУкраїнавійна
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