МВФ має намір виділити на підтримку України $1,4 млрд

Міжнародний валютний фонд планує виділити на підтримку України, яка страждає від війни з Росією, 1,4 мільярда доларів.

Джерело: Крісталіна Георгієва, цитує сайт МВФ

Пряма мова: "Ми надіслали Виконавчій раді пропозицію… про 1,4 мільярда доларів на підтримку України".

"По-друге, ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "кризове управління".

Деталі: Георгієва зазначила, що МВФ допомагає мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.

За її словами, Україна потребує цієї підтримки ще більше через вторгнення Росії.

МВФ і Світовий банк – дві установи, які мають доручення направляти скоординовану допомогу країнам, що цього потребують.