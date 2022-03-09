МВФ має намір виділити на підтримку України $1,4 млрд
Середа, 9 березня 2022, 05:43
Міжнародний валютний фонд планує виділити на підтримку України, яка страждає від війни з Росією, 1,4 мільярда доларів.
Джерело: Крісталіна Георгієва, цитує сайт МВФ
Пряма мова: "Ми надіслали Виконавчій раді пропозицію… про 1,4 мільярда доларів на підтримку України".
"По-друге, ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "кризове управління".
Деталі: Георгієва зазначила, що МВФ допомагає мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.
За її словами, Україна потребує цієї підтримки ще більше через вторгнення Росії.
МВФ і Світовий банк – дві установи, які мають доручення направляти скоординовану допомогу країнам, що цього потребують.
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