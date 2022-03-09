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Розвідка США: Путін "злий і засмучений", може вдатися до подальшої ескалації

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 05:20
Розвідка США: Путін злий і засмучений, може вдатися до подальшої ескалації
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін може розпочати ескалацію наступу в Україні.

Джерело: керівники розвідувальної спільноти США, яких цитує "Голос Америки", на слуханнях Комітету з розвідки в Конгресі США

Деталі: За оцінками США, на війні в Україні могли загинути від 2000 до 4000 російських військових. Директорка національної розвідки Авріл Хейнс зазначила, що "Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України".

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За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації".

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що на його думку,  Путін зараз "злий і засмучений", і він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення.

У той же час Бернс констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

Теми: СШАПутінвійна
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