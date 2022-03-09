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Розвідка США: Путін "злий і засмучений", може вдатися до подальшої ескалації

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 06:20
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін може розпочати ескалацію наступу в Україні.

Джерело: керівники розвідувальної спільноти США, яких цитує "Голос Америки", на слуханнях Комітету з розвідки в Конгресі США

Деталі: За оцінками США, на війні в Україні могли загинути від 2000 до 4000 російських військових. Директорка національної розвідки Авріл Хейнс зазначила, що "Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України".

За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації".

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що на його думку,  Путін зараз "злий і засмучений", і він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення.

У той же час Бернс констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

Аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

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Теми: СШАПутінвійна
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