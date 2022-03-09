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США пригрозили китайським компаніям за порушення санкцій проти Росії

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 06:35
Gina Raimondo, фото: Getty Images

Міністр торгівлі США пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії.

Джерело: Міністр торгівлі США Джіна Раймондо, цитує New York Times

Деталі: Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.

"Вони мають власні інтереси не постачати цей матеріал до Росії, – сказала Раймондо. – Тож вони роблять це не від доброти свого серця".

За даними NYT, США можуть "по суті закрити" будь-яку китайську компанію, яка порушує заборону на експорт чіпів до Росії та Білорусі.

Видання нагадує, що до вторгнення в Україну Росія купувала більшість чіпів у Китаю.

Теми: СШАКитайРосіясанкції
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