Найбільша у світі звукозаписна компанія закриває офіси в РФ

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє роботу в РФ і закриває там офіси.

Джерело: заява Universal Music Group

Дослівно: "Ми негайно зупиняємо всі операції в Росії та закриваємо там наші офіси.

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Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення насильства в Україні".

Деталі: Зазначається, що компанія підтримує допомогу біженцям в регіоні.

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