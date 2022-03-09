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Найбільша у світі звукозаписна компанія закриває офіси в РФ

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 05:39

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє роботу в РФ і закриває там офіси.

Джерело: заява Universal Music Group

Дослівно: "Ми негайно зупиняємо всі операції в Росії та закриваємо там наші офіси.

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Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення насильства в Україні".

Деталі: Зазначається, що компанія підтримує допомогу біженцям в регіоні.

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Теми: Росіяекономіка
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