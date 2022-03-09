Оборона Києва й Чернігова тримається, на Миколаїв ішли переодягнені загарбники

Українські військові тримають оборону Києва та Чернігова, у Чернігівській області російські окупанти ховають військову техніку за житловими будинками, а з Херсонщини переодягнені в цивільний одяг чужинці висувалися на Миколаїв.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 середи 9 березня

Дослівно: "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі".

Деталі: У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів.

Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу.

Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.