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ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 07:23

У соцмережі показали, як 93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила колону ворожої техніки.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат".

Деталі: На відео військовий розповідає, що в колоні було 7 одиниць військової техніки.

З них знищили чотири, а решта – три одиниці – впали в кювет.

Також військовий повідомляє, що російські окупанти лишилися живими, вони тікали, але їх зловили місцеві жителі.

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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