ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки
Середа, 9 березня 2022, 06:23
У соцмережі показали, як 93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила колону ворожої техніки.
Джерело: СтратКом ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат".
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Деталі: На відео військовий розповідає, що в колоні було 7 одиниць військової техніки.
З них знищили чотири, а решта – три одиниці – впали в кювет.
Також військовий повідомляє, що російські окупанти лишилися живими, вони тікали, але їх зловили місцеві жителі.
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