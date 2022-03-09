ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки

У соцмережі показали, як 93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила колону ворожої техніки.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат".

Деталі: На відео військовий розповідає, що в колоні було 7 одиниць військової техніки.

З них знищили чотири, а решта – три одиниці – впали в кювет.

Також військовий повідомляє, що російські окупанти лишилися живими, вони тікали, але їх зловили місцеві жителі.