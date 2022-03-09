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Майже 80% американців підтримують відмову від купівлі нафти і газу з РФ

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 07:29

Переважна більшість американців підтримує припинення імпорту США російських енергоносіїв у відповідь на вторгнення Росії в Україну, незважаючи на зростання цін на бензин.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Опитування, проведене в понеділок і вівторок, свідчить про те, що президент США Джо Байден має широку підтримку виборців своєї партії, а також республіканців щодо заборони імпорту російської нафти та природного газу.

Близько 80% респондентів в опитуванні заявили, що американці не повинні купувати нафту або газ у Росії під час конфлікту, навіть якщо це спричинить зростання цін на бензин. Загальний рівень підтримки залишився незмінним у порівнянні з опитуванням минулого тижня, навіть незважаючи на те, що середня ціна в США зросла до рекорду у вівторок – близько 4,17 долара за галон.

Близько 63% респондентів заявили, що платити більше за паливо та газ варто, щоб захистити іншу демократію.

Більшість опитаних - 73% - заявили, що готові підтримати крок Сполучених Штатів та їх союзників з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо встановлення забороненої для польотів зони над Україною, щоб спробувати захистити українців від російських повітряних атак – навіть якщо це призведе до прямого конфлікту НАТО з російськими військовими.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

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Одночасно уряд Великої Британії заявив, що має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Тим часом Європейська комісія у вівторок запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення Росії в Україну - зменшувати залежність від газу почнуть вже в цьому році.

Теми: СШАРосіянафта
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