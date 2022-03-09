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Харківщина: критично в Ізюмі, під прицілом обленерго й ТЕЦ

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 06:56

На Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: За добу було зафіксовано декілька влучень в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.

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Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого – близько 200. 

Критична ситуація у місті Ізюм: за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

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При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Оператори служби 102 працюють у посиленому режимі, цілодобово приймають та обробляють повідомлення про підозрілих осіб, автомобілі, підозрілі предмети, а також різні правопорушення.

Весь особовий склад харківської поліції продовжує виконувати свої службові обов’язки за місцями дислокацій під постійними обстрілами та атаками ворога. 

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.

Також для фіксації та реагування на повідомлення громадян працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

Теми: ХарківХарківська областьвійнаполіція
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