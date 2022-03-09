Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: критично в Ізюмі, під прицілом обленерго й ТЕЦ

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 07:56

На Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: За добу було зафіксовано декілька влучень в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5.

Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого – близько 200. 

Критична ситуація у місті Ізюм: за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Оператори служби 102 працюють у посиленому режимі, цілодобово приймають та обробляють повідомлення про підозрілих осіб, автомобілі, підозрілі предмети, а також різні правопорушення.

Весь особовий склад харківської поліції продовжує виконувати свої службові обов’язки за місцями дислокацій під постійними обстрілами та атаками ворога. 

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку у кожному районі міста та області.

Також для фіксації та реагування на повідомлення громадян працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

Теми: ХарківХарківська областьвійнаполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
Харків
Окупанти пропонують киянам виїхати в РФ через Білорусь
Харків знову з українським телебаченням
У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних
Останні новини
20:22
Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська
20:18
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
20:16
ДокументЗагарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
20:15
США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
20:09
Зеленський – канадцям і діаспорі: Ми хочемо жити
20:05
Прем’єрміністри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва
20:02
МВС: Кількість блокпостів на дорогах скоротили
19:50
Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам'ятка від Мінсоцполітики
19:46
Пальне подешевшає: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" та скраплений газ
19:44
Із Маріуполя можна виїхати на власних авто – ОП
Усі новини...