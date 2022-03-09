ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти

США послаблять санкції проти Венесуели за умови, що вона постачатиме Штатам нафту.

Джерело: джерела Reuters

Дослівно: "За словами джерел, офіційні особи заявили своїм венесуельським колегам, що будь-яке послаблення санкцій США залежатиме від того, чи Венесуела постачатиме нафту безпосередньо до Сполучених Штатів".

Деталі: Chevron Corp, останній виробник нафти в США, який все ще працює у Венесуелі, може стати першим бенефіціаром, якщо буде досягнуто угоди з адміністрацією Ніколаса Мадуро. Chevron заборонено постачати венесуельську нафту зі своїх спільних підприємств з 2020 року, і вона наполягає на скасуванні заборони. Компанія має спеціальну ліцензію, яка дозволяє їй підтримувати низькорівневу присутність у країні лише задля забезпечення технічного обслуговування та безпеки своїх об'єктів. Як повідомляє Reuters, оскільки термін дії цієї ліцензії спливає в червні, Chevron запросила дозвіл Міністерства фінансів США на торгівлю венесуельськими нафтовими вантажами. За словами одного з джерел, якщо Вашингтон вирішить послабити санкції, Chevron зможе частково відновити виробництво у Венесуелі.

Що передувало: 8 березня посадовці США та Венесуели зустрілися, аби обговорити енергетичну безпеку на тлі розпочатої Росією війни проти України та можливого нафтового ембарго з боку США проти агресора.

Того ж дня Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

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