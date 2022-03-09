ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
США послаблять санкції проти Венесуели за умови, що вона постачатиме Штатам нафту.
Джерело: джерела Reuters
Дослівно: "За словами джерел, офіційні особи заявили своїм венесуельським колегам, що будь-яке послаблення санкцій США залежатиме від того, чи Венесуела постачатиме нафту безпосередньо до Сполучених Штатів".
Деталі: Chevron Corp, останній виробник нафти в США, який все ще працює у Венесуелі, може стати першим бенефіціаром, якщо буде досягнуто угоди з адміністрацією Ніколаса Мадуро. Chevron заборонено постачати венесуельську нафту зі своїх спільних підприємств з 2020 року, і вона наполягає на скасуванні заборони. Компанія має спеціальну ліцензію, яка дозволяє їй підтримувати низькорівневу присутність у країні лише задля забезпечення технічного обслуговування та безпеки своїх об'єктів. Як повідомляє Reuters, оскільки термін дії цієї ліцензії спливає в червні, Chevron запросила дозвіл Міністерства фінансів США на торгівлю венесуельськими нафтовими вантажами. За словами одного з джерел, якщо Вашингтон вирішить послабити санкції, Chevron зможе частково відновити виробництво у Венесуелі.
Що передувало: 8 березня посадовці США та Венесуели зустрілися, аби обговорити енергетичну безпеку на тлі розпочатої Росією війни проти України та можливого нафтового ембарго з боку США проти агресора.
Того ж дня Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.
Нагадаємо:
- Адміністрація Байдена шукає додаткові джерела нафти після вторгнення Росії в Україну.
- Венесуела перебуває під нафтовими санкціями США з 2019 року. За часів колишнього президента Дональда Трампа США намагалися підірвати режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Штати посилювали санкції та визнавали лідера опозиції Хуана Гуайдо законним главою держави. Мадуро, натомість, налагодив тісніші зв'язки з Росією.
- Наразі видобуток країни, що має найбільші запаси у світі, становить 800 тисяч барелів на день – лише частину від 3 мільйонів барелів, які Венесуела виробляла раніше, до дефолту у 2017 році.