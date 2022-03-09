Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Авіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 08:31

Вночі 9 березня російські окупанти бомбили житлові будинки у Лебедині Сумської області. Рятувальники з-під завалів звільнили п’ятьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка у Лебедині.

О 01:42 на місце події залучили караул ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.

Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ДСНССумська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
ДСНС
ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу
Пожежу після авіаудару на нафтобазі на Житомирщині загасили 
У Харкові від нових обстрілів безліч руйнувань і 21 пожежа, щонайменше 8 загиблих
Останні новини
20:22
Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська
20:18
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
20:16
ДокументЗагарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
20:15
США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
20:09
Зеленський – канадцям і діаспорі: Ми хочемо жити
20:05
Прем’єрміністри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва
20:02
МВС: Кількість блокпостів на дорогах скоротили
19:50
Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам'ятка від Мінсоцполітики
19:46
Пальне подешевшає: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" та скраплений газ
19:44
Із Маріуполя можна виїхати на власних авто – ОП
Усі новини...