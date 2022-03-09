Авіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей
Середа, 9 березня 2022, 07:31
Вночі 9 березня російські окупанти бомбили житлові будинки у Лебедині Сумської області. Рятувальники з-під завалів звільнили п’ятьох людей.
Джерело: ДСНС
Деталі: 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка у Лебедині.
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О 01:42 на місце події залучили караул ДСНС.
Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.
Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.
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