Авіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей

Вночі 9 березня російські окупанти бомбили житлові будинки у Лебедині Сумської області. Рятувальники з-під завалів звільнили п’ятьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка у Лебедині.

О 01:42 на місце події залучили караул ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.

Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.