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Авіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 07:31
Авіаудари по Сумщині: з-під завалів врятували 5 людей

Вночі 9 березня російські окупанти бомбили житлові будинки у Лебедині Сумської області. Рятувальники з-під завалів звільнили п’ятьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка у Лебедині.

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О 01:42 на місце події залучили караул ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.

Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.

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Теми: ДСНССумська область
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