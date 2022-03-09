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З Бучі та Ворзеля проводять першу евакуацію

Євген КізіловСереда, 9 березня 2022, 09:36

На офіційній сторінці Бучанської міськради у Facebook з'явилося повідомлення, що 9 березня з 10:40 до 11.00 проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва.

Джерело: сторінка ради у Facebook, віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Деталі: Вивозитимуть лише жінок та дітей.

Автобуси чекатимуть перед приміщенням Бучанської міської ради та за адресою вул. Курортна, 25 (район залізничної станції) у Ворзелі.

Пересувайтеся до пунктів збору радять пішки. Із собою можна беріть лише необхідні речі.

Цю інформацію підтвердила на своєму брифінгу віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

 
 

Вона повідомила також, що задля безпечного вивезення людей в регіоні введено режим припинення вогню.

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За інформацією Держслужби з НС, наразі найскладніша ситуація по Україні склалася в Бучанському районі Київської області. Ситуація  в населених пунктах не контролюється української владою, окупантами створено гуманітарну катастрофу.

Окупанти перекрили доступ до населених пунктів Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина,  Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове,  Мила,  Гурівщина.

На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За інформацією місцевих мешканців окупантами здійснюється мародерство, вбивство, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян.

Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.

За оперативною інформацією потребують евакуації близько 4 тис. 400 осіб у які знаходяться у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами.

Теми: Київська областьевакуаціявійна
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