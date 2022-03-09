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Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

Євген Руденко, Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 08:54
Україна та РФ погодили евакуацію шістьма зеленими коридорами
Ірина Верещук. скриншот

Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня

Пряма мова: "О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від Російської Федерації щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також направлення листа до "Червоного Хреста" з таким погодженням.

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Ми направили свого листа до МКЧХ. Відбувається телефонна розмова Дениса Шмигаля з керівником Пітером Майєром на предмет утвердження такого погодження.

Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.

За наступними напрямками відкриваються наступні коридори.

ВІДЕО ДНЯ

Енергодар - Запоріжжя.

Суми - в напрямку Полтави.

З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.

Волноваха - в напрямку міста Покровськ.

Ізюм - Лозова.

А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.

 
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Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань".

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