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"Відкрийте очі, ви зробили замало": Кулеба звернувся до Німеччини у жорсткій статті

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 09:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати більше зброї Україні та жорстко розкритикував за зволікання із прийняттям рішенням після нападу Росії.

Про це він написав у статті для німецького видання Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї. Запровадьте ще жорсткіші санкції проти Росії, включно з відмовою від російських енергоносіїв, відключенням Сбербанку від SWIFT, заморозкою кореспондентських рахунків російських банків та компаній, забороною входу російських кораблів до європейських портів", - написав Кулеба.

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Віна нагадав, що Україна ще до початку вторгнення просила про превентивні санкції і закликала не будувати газопровід "Північний потік-2".

"Ми просили дати зброю, і у відповідь чули розповіді про "історичну відповідальність", яка чомусь розповсюджувалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати "Північний потік-2". Але ви казали, що це суто "комерційний" проєкт. Ми застерігали, що Путін - це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просили не повторювати помилок минулого і зупинити його до катастрофи. Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним", - написав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна потребує постійного публічного тиску на Росію з боку партнерів, включно з вимогою припинити воєнні злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку цивільного населення.

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"Я прошу вас. Відкрийте очі. Безперечно, Гітлер був унікальним злом. Але таких масштабів ненависті, руйнування та горя, які вже зараз завдає нам Путін, Україна і Європа не бачили з 1940-х років. Ви як ніхто інші маєте знати, що в такій ситуації кожна година затримки та сумнівів варта життів та ще більшої катастрофи", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.

Нагадаємо, 7 березня у Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.

Читайте більше про цю справу: "Геноцид як зброя Кремля". Виступи України у Суді ООН з деталями позову проти Росії.

Теми: Кулеба ДмитровійнаНімеччина
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