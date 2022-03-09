У Британії заарештували перший російський літак за новими санкціями

Британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Шаппс розповів, що наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.

"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів", - сказав Шаппс.

"Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дають змогу це зробити", - додав міністр.

Як відомо, 8 березня Палата громад Британії схвалила новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та спрощення процесу запровадження санкцій проти Росії у спробі покарати Москву за її вторгнення в Україну.

Уряд Британії заявляє, що цей законопроєкт про економічні злочини не дозволить багатим росіянам використовувати лондонське Сіті для відмивання грошей і приховування неправомірних доходів.

Раніше стало відомо, що Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

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