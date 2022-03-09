"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу
Служба безпеки України оприлюднила свідчення одного з перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну.
Джерело: СБУ
Пряма мова полоненого начальника взводу: "Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста".
Деталі: Згідно з його показаннями, на захоплення Харкова окупантам дали три дні.
Водночас завдяки зусиллям українських воїнів, із цілого взводу загарбників вижив лише цей офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
Дослівно СБУ: "Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.
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