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Жителі міста Городня вийшли з прапорами України попри окупацію

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 11:15
Жителі міста Городня вийшли з прапорами України попри окупацію
Городня, фото з Facebook Олексія Гончарука

Жителі міста Городня у Чернігівській області вийшли з прапорами України на акцію попри окупацію російською армією. 

Джерело: колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Андрій Якобчук у Facebook

Пряма мова: "Окупована" Городня. Прямо зараз. Малесеньке містечко на самому кордоні з РФ та Білоруссю. Під тотальним військовим контролем орків.

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Українці не здадуться і не приймуть владу Путіна. Це не зламати жодними танками чи ракетами. Переможемо!".

 

Деталі: Люди вигукують гасла "Слава Україні - Героям Слава!", "Україна понад усе! – Смерть ворогам!". 

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Довідка: Городня розташована північніше Чернігова, зовсім поруч із кордоном із Росією та Білоруссю. 

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Теми: акціїЧернігівська областьвійна
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