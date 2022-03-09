Жителі міста Городня вийшли з прапорами України попри окупацію
Жителі міста Городня у Чернігівській області вийшли з прапорами України на акцію попри окупацію російською армією.
Джерело: колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Андрій Якобчук у Facebook
Пряма мова: "Окупована" Городня. Прямо зараз. Малесеньке містечко на самому кордоні з РФ та Білоруссю. Під тотальним військовим контролем орків.
Українці не здадуться і не приймуть владу Путіна. Це не зламати жодними танками чи ракетами. Переможемо!".
Деталі: Люди вигукують гасла "Слава Україні - Героям Слава!", "Україна понад усе! – Смерть ворогам!".
Довідка: Городня розташована північніше Чернігова, зовсім поруч із кордоном із Росією та Білоруссю.
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