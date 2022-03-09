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Зеленський - військовим РФ: Ви ще можете врятуватися. Вертайтесь додому

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 11:20
Зеленський - військовим РФ: Ви ще можете врятуватися. Вертайтесь додому
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав солдатів російського окупанта закінчити війну та повернутися додому, бо український народ стоятиме до кінця.

Джерело: звернення глави держави від 9 березня

Пряма мова (Зеленський говорив російською) "Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить.

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Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей.

Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте.

Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине.

ВІДЕО ДНЯ

Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все всё понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе".

Теми: війнаЗеленський
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