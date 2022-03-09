Зеленський - військовим РФ: Ви ще можете врятуватися. Вертайтесь додому
Президент України Володимир Зеленський закликав солдатів російського окупанта закінчити війну та повернутися додому, бо український народ стоятиме до кінця.
Джерело: звернення глави держави від 9 березня
Пряма мова (Зеленський говорив російською) "Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить.
Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей.
Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте.
Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине.
Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все всё понимают.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе".